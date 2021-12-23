محامى رشوان توفيق: هناك دعاوى بين الفنان وابنته عمرها 7 سنوات

كشف الدكتور مجدي مهران، دفاع الفنان القدير رشوان توفيق في الدعاوى المدنية المرفوعة ضده من ابنته «آية»، عن تفاصيل جديدة حول النزاع القضائي بين الفنان وابنته.

وقال المحامي إن دعاوى صحة التوقيع التي تنظر في محكمة عابدين لا خلاف فيها، وهناك دعاوى بينهم ترجع إلى 7 سنوات منذ عقود القسمة في الميراث لإثبات صحة توقيع العقود.

وأضاف أن هذه التوكيلات من الفنان رشوان توفيق لبناته وحفيدته لإثبات عقود القسمة والبيع وأنه لا يوجد بها منازعات، وجميعها معترف بها من ابنته «آية»، وهي كانت على علم بها وأقرت عليها، فهي قديمة، والحديث منها لإثبات صحة توقيع دون أي خلاف.

وما زالت قضايا الفنان القدير رشوان توفيق المقامة ضده ابنته «آية الله» يجري تداولها في دوائر المحاكم المختلفة، حيث تنظر المحاكم 7 دعاوى خاصة بصحة التوقيع في النزاع القضائي بين الفنان رشوان توفيق وابنته.

وحملت أرقام دعاوى صحة العقود: «634، 944، 641، 642، 645، 644، 1027، لسنة 2021 صحة توقيع عابدين»، والدعاوى جميعها مقامة من الطرفين ضد بعضهما لإثبات صحة عقود وبطلان عقود.

يذكر أن هناك 3 دعاوى أخرى مقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضده وتنظرها دوائر المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

وتنظر محكمة جنوب القاهرة أولى جلسات الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، بجلسة 25 ديسمبر، رقم 2977 لسنة 2012 مدني جنوب.

وتنظر دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، نظر الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، للمطالبة ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، بجلسة 17 يناير المقبل، في الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب.

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 29 ديسمبر الجاري؛ لنظر دعوى بطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها للغش، حملت رقم 3484 لسنة 2021.

كانت قد نشبت أزمة بين الفنان القدير وابنته، حيث صرح في وقت سابق بأنه حزين للغاية بسبب رفع ابنته وزوجها قضية ضده، ما دفعه للبكاء من كثرة الحزن.