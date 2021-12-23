الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب بعد إصابته بـ«سلاح أبيض» على يد آخر في قنا

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض - سكين- سددها له متهم هارب في قرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب إثر إصابته بسلاح أبيض بعد تعدي أحد الأشخاص عليه، وجارِ تكثيف الإجراءات لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وأسفرت الواقعة عن مصرع "هشام.ش" 30 عاما، من قرية الحراجية بقوص، إثر إصابته بسلاح أبيض "سكين"، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة قنا الجامعي.

شاب مصرع سلاح أبيض قوص قنا

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وائل لطفي

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