الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نصائح من «المرور» لقائدي السيارات في الشبورة

شبورة
شبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إرشادات مهمة للقيادة الآمنة أثناء نزول شبورة مائية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعت نزول الشبورة على تلك الأماكن خلال اليوم الخميس، والأيام المقبلة.

نصائح المرور لتجنب حوادث السيارات

وتهيب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية باتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة ومنها توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية بحيث تغطي مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق.

وأكدت إدارة المرور أنه في حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 متر في اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة عبر رقم 01221110000.

الإدارة العامة للمرور السيارات شبورة مائية المحافظات الأرصاد الجوية الشبورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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