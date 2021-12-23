مكتبة مصر الجديدة تناقش «جهود الدولة فى حل مشكلة العشوائيات».. اليوم

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن في 42 شارع العروبة مصر الجديدة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور، تحت عنوان ”جهود الدولة فى حل مشكلة العشوائيات"، والتي يحاضر فيها الدكتور مهندس عمر عبد العزيز.

وتتناول الندوة، التعريف بالمقصود بالمناطق العشوائية وما هي هذه المناطق وأين توجد، كما تلقي الندوة الضوء على جهود الدولة في حل مشكلة العشوائيات، من خلال استعراض أبرز المشاريع والجهود في هذا الصدد.

كما تتطرق الندوة إلي معايير تصنيف المناطق العشوائية وسياسات التعامل معها، ونسبة المناطق غير الآمنة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسبة ما تم تنفيذه من إجمالى خطة المحافظة، واستعراض نماذج للمناطق التى تم تطويرها مثل منطقة شق التعبان وزينهم في السيدة زينب وغيرها.

ويعرف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المناطق العشوائية، بإنها تلك المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمرانى.

كما ذكر الجهاز فى تعريفه للمناطق العشوائية، إنها تنقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة مثل تلك المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الصخرية أو للسيول أو لحوادث السكة الحديد، ولأن العشوائيات تعد من أخطر القضايا إلحاحاً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع.

ــ إطلالة علي تاريخ مكتبة مصر الجديدة

تم تأسيس جمعية مصر الجديدة عام 1981 للنهوض بحى مصر الجديدة والرقى به ليكون نموذجاً يحتذى به فى باقى أحياء القاهرة. ونظراً لاتساع حجم أعمال وأنشطة الجمعية، حتي أصبحت تضم: مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ــ مكتبة مصر الجديدة بحى الأسمرات ــ متحف الطفل للحضارة والإبداع.

فى عام 1986 تم انشاء نادى السينما بالمكتبة وفى عام 1990 بدءت ميكنة أعمال المكتبة، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وفى عام 1997 تم انشاء وانشاء المقهى الثقافى وفى عام 1998 تم انشاء قاعات الأنشطة وفى عام 2003 تم انشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر كما تم انشاء مركز للغات عام 2003. كذلك قامت الجمعية بتجديد مبنى المكتبة عام 2009. والتي تهدف إلي نشر الثقافة العامة من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات وزيادة الوعى .