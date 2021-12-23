فريق طبى بالأقصر ينجح فى إنقاذ سيدة تعرضت لانفجار قناة فالوب

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي بمستشفي إيزيس التخصصي بالأقصر، في إنقاذ سيده تبلغ من العمر ٢٤ عامًا تعرضت لانفجار قناة فالوب نتيجة لحمل خارج الرحم.

وأوضحت، فى بيان لها، أن المريضة حضرت إلى قسم الاستقبال و الطوارىء بالمستشفى في حالة خطرة، حيث كانت تعاني من نزيف حاد أدى إلى اختلال في درجة الوعي.

وأشارت إلى أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة التلفزيونية، تبين وجود نزيف داخلي وتم دخولها إلى غرفة العمليات بصورة عاجلة، وتبين وجود حمل خارج الرحم أدى إلى انفجار في قناة فالوب، لافته إلى أنه تم إزالة الحمل خارج الرحم والأنبوبة المنفجرة والسيطرة علي النزيف، وحجز المريضة بالعناية المركزة للتأكد من تحسنها واستعادة الجسم لجميع الوظائف الحيوية، حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة.

وقالت الهيئة إن الفريق الطبي المشارك في إنقاذ حياة السيدة ضم كلا من: الدكتورة نفيسه مدني أخصائي النساء والتوليد، والدكتور بهاء صلاح أخصائي النساء والتوليد، والدكتور بيتر عوني أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة سامية حبيب أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة أسماء محمود طبيب مقيم النساء والتوليد، والدكتور محمد السيد استشاري التخدير والعناية، والدكتور عصام أحمد أخصائي التخدير والعناية.

كما شارك في العملية أيضًا من فريق التمريض كلا من: يوسف موسي رئيس تمريض قسم الطوارئ، وبسمة بولس تمريض طوارئ، وشيرين حامد تمريض طوارئ، وأحمد محمد عبدالمطلب تمريض طورائ، وابتسام رشدي رئيس تمريض قسم العمليات، وأماني سيد تمريض عمليات، وسارة محمود تمريض عمليات.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجحت في تسجيل 34 منشآة صحية من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أولى محافظات الصعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منها 32 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى مستشفيي (طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي)، وذلك لمطابقتهم أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضافت أنه تعد هذه الخطوة، أولى خطوات تأهيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر للحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.