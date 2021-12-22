الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يعلن عن مبادرة الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل المبادرة التي قدمتها الكنيسة القبطية أول شهر ديسمبر الجاري، والخاصة بزراعة الأشجار، كمساهمة من الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية.

كما أشار إلى المسابقة التي ستطلقها الكنيسة لإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تفاصيل المسابقة ستعلن خلال يومين على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. جاء ذلك أثناء إلقاء قداسة البابا عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.
وقال قداسته: "بدأنا من أول شهر ديسمبر مبادرة زراعة الأشجار، وكما نعرف أن مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية العالمي في نوفمبر ٢٠٢٢، لذلك كمبادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنَّا عن مسابقة لزراعة الأشجار من خلال الكنائس، وسيتم إعلان شروط وجوائز المسابقة على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية خلال يومين، لتكون متاحة لكل الكنائس والإيبارشيات. وعلينا أن نهتم بهذا الأمر، لأن له إفادة لكل الناس كما قال الكتاب "فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ" (مز ١ : ٣).

قداسة البابا تواضروس الثاني المبادرة الكنيسة القبطية التغيرات المناخية مؤتمر التغيرات المناخية

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