بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب «ميكروباص» في أسوان

استقبلت مستشفى إدفو العام بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، 9 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل الغنيمية بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقي مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تحديدا عند مدخل الغنيمية، التابعة لمركز إدفو، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

و أسماء المصابين في الحادثة هم: أحمد بسطاوي جير 68 سنة، عبدالخالق حسن علي 59 سنة، شحات محمود علي 58، رزق احمد علي 42 سنة، فكري محمود شحات إبراهيم 59 سنة، على عبادي عبدالرحمن 62 سنة، حسن أشرف محمد 69 سنة، أبو الحسن شحات 38 سنة، عصام عبده حامد 58 سنة، جميعهم من قرية أبوالريش بمدينة أسوان.