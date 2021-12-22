الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعتماد 3 برامج تعليمية بـ«تربية بنها»

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها اعتماد ثلاث برامج تعليمية بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.


ووجه الدكتور جمال سوسة التهنئة للدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.


من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الحق إن البرامج التي تم اعتمادها هي “إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وإعداد معلم التاريخ، وإعداد معلم الفلسفة والاجتماع”.


ووجهت عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التربية لاعتماد الثلاث برامج التعليمية بالكلية. 

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنها جودة التعليم رئيس جامعة بنها الجودة والاعتماد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برامج تعليمية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

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وائل لطفي

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