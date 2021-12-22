الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جازبروم تتوقع أن يرتفع سعر تصدير الغاز في 2022 إلى 296 دولارا للألف متر مكعب

جازبروم
جازبروم

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي جازبروم قوله
اليوم الأربعاء إن الشركة تتوقع أن يرتفع متوسط سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى 296 دولارا للألف متر مكعب في 2022 .

وقال فاميل ساديجوف إن متوسط السعر للعام 2021 جرى تعديله بالرفع إلى أكثر من 280 دولارا من الرقم البالغ 250 دولارا الذي توقعته ميزانية جازبروم.

ويذكر أن قال عملاق الغاز الروسي جازبروم الأربعاء إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا زادت 4.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 178.1 مليار متر مكعب في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر.

وهذه النسبة منخفضة مقارنة بزيادة بلغت 6.6 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى هذا العام و10 بالمئة في عشرة أشهر و15.3 بالمئة في تسعة أشهر و26 بالمئة في النصف الأول من العام.

وفي يناير وحده، بلغت الزيادة 45 في المئة.

وقالت الشركة إن الانخفاض يعكس الطلب في المنطقة وإنها تتوقع تحقيق إيرادات سنوية قياسية مرتفعة هذا العام بفضل أسعار الغاز القوية في أوروبا.

وقالت جازبروم أيضا في بيان إن إنتاجها من الغاز الطبيعي في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر زاد بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي إلى 490.4 مليار متر مكعب.

وأضافت أنها تواصل ضخ الغاز إلى منشآتها للتخزين في أوروبا.

ويذكر أن قال مسئول روسي الثلاثاء إن شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم بدأت في استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.

ورفض نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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