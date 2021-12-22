«صحة الشرقية»: تطعيم 1.2 مليون طفل ضد شلل الأطفال خلال 3 أيام

قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم مليون و 251 ألفا 478 طفلا بمحافظة الشرقية، من عمر يوم وحتى سنوات حتى الآن، وذلك خلال 3 أيام، بنسبة تغطية بلغت 100.5%.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية يبلغ عددها ٣٣١٠ فرقة، بواقع ٥٢٩ فرقة ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ٢٧٨١ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلي ٢٣٧٣ فرقة بالريف، و٩٣٧ فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة، وتستمر الحملة حتي غداً الأربعاء، وتستهدف مليون، ٢٤٤ ألف ، ٢٥٨ طفل علي مستوي المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بالمجان، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة.

وأثنى وكيل وزارة الصحة على أداء الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما تم تحقيقه حتي الآن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والطقس شديد البرودة، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر للحفاظ علي صحة وسلامة أبناءنا وبناتنا الأطفال.

وكان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد اكد أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها ، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية ، موجهاً بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها ، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة، منذ بداية الحملة ولمدة 4 أيام ، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال