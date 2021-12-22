نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة»

تابع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات حياة كريمة بمركز ببا، في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

نائب محافظ بنى سويف

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع وحدة إسعاف طنسا بني مالو"إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وستضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة، وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع مجمع طنسا بني مالو الخدمي، والذي يضم عددًا من المكاتب التي ستقدم الخدمات الجماهيرية بطريقة مميكنة وحديثة، وتشمل "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، وشهر عقاري"، حيث يتم إنشاء المجمع "تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، ضمن 6 مجمعات بالمجالس القروية الأم".

نائب محافظ بنى سويف

هذا بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية داخل مبني واحد بهدف توفير الوقت والجهد على أهالي المجلس القروي وتوابعه.

وتابع نائب المحافظ سير أعمال تبطين ترعة فرع طنسا، واستمع لعرض موجز عن نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير كميات مياه من الفاقد، فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية، منوهًا عن توجيهات المحافظ بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وتذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ المطلوبة في المشروع.

نائب محافظ بنى سويف

كما تابع "حبش" سير الأعمال الجارى تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية، والتى تشهد أعمال توسع أفقى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإضافة 5 فصول جديدة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مدرسة طنسا الابتدائية بنات "إحلال جزئي"، تضيف 16 فصلًا، وذلك ضمن 29 مشروعًا جارٍ العمل بها فى قطاع التعليم تغطى كل قرى المركز والتوابع ما بين إنشاء جديد وتوسعات أفقية وتعلية وإحلال كلى وجزئي.