الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات «حياة كريمة»

نائب محافظ بنى سويف
نائب محافظ بنى سويف

تابع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات حياة كريمة بمركز ببا، في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

f04e493e-d8c4-4f15-a1db-628928b34b92
نائب محافظ بنى سويف 

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع وحدة إسعاف طنسا بني مالو"إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وستضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة، وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع مجمع طنسا بني مالو الخدمي، والذي يضم عددًا من المكاتب التي ستقدم الخدمات الجماهيرية بطريقة مميكنة وحديثة، وتشمل "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، وشهر عقاري"، حيث يتم إنشاء المجمع "تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، ضمن 6 مجمعات بالمجالس القروية الأم".

c36b604b-531c-4378-accb-098440b91596
نائب محافظ بنى سويف 

هذا بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية داخل مبني واحد بهدف توفير الوقت والجهد على أهالي المجلس القروي وتوابعه.

وتابع نائب المحافظ سير أعمال تبطين ترعة فرع طنسا، واستمع لعرض موجز عن نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير كميات مياه من الفاقد، فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية، منوهًا عن توجيهات المحافظ بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وتذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ المطلوبة في المشروع.

438e8675-ccb3-4d58-b7cf-ddf7492196fe
نائب محافظ بنى سويف 

كما تابع "حبش" سير الأعمال الجارى تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية، والتى تشهد أعمال توسع أفقى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإضافة 5 فصول جديدة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مدرسة طنسا الابتدائية بنات "إحلال جزئي"، تضيف 16 فصلًا، وذلك  ضمن 29 مشروعًا جارٍ العمل بها فى قطاع التعليم تغطى كل قرى المركز والتوابع ما بين إنشاء جديد وتوسعات أفقية وتعلية وإحلال كلى وجزئي.

347a1b9c-7f4e-4f88-a3db-b30db6a7cd85
نائب محافظ بنى سويف 

 

بني سويف خدمات مشروعك المبادرة الرئاسية الدكتور محمد هاني غنيم الجهاز المركزي للتعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يوجه رسالة خاصة لأهل الصعيد: نسعى لتعويض ما فاتكم

«التموين»: رفع سعر قصب السكر لـ810 جنيهات و«البنجر» بـ795 جنيها

السيسي: حركة التطوير ستستمر حتى تحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة

الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف الإنترلوك ببولاق الدكرور

«جنيدي»: المشروعات الجديدة المفتتحة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال