الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق شقة سكنية فى منطقة إمبابة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب  داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق.

قوات الحماية المدنية الحريق المعمل الجنائي النيابة الإجراءات القانونية السيطرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

السيسي: يجب رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية

«رويترز»: الحرب الأهلية في إثيوبيا دفعت الملايين إلى الهاوية

إتمام الطرح الخاص لـ«غزل المحلة لكرة القدم» بنهاية الأسبوع الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال