المعمل الجنائي يعاين آثار حريق شقة سكنية فى منطقة إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق.