اعترافات 3 تجار مخدرات في السلام: «تموين رأس السنة»

أدلى المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام، اليوم الأربعاء، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث قالوا أنهم اتخذوا شقة أحدهم كوكر لتصنيع المخدرات وترويجها على عملائهم، خاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، فتم القبض عليهم واعترف المتهمون بتصنيع المخدرات ووضع خلطات عليها لزيادة حجمها، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، سيدة بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجـال تسليم وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار واتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي، عدد من أدوات التصنيع والتغليف.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.