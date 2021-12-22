الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حلقات «حلم حياتى» قادتها لتصدر التريند.. من هى مايان السيد؟

مايان السيد
مايان السيد

 

تصدرت «حلم حياتى» من حكايات مسلسل «إلا انا» محركات البحث على جوجل، بطولة الفنانة مايان السيد، فهى تحكى تفاصيل مرض التوحد ومعاناة المريض فى المدرسة والجامعة والعمل وأزمة التواصل مع الآخرين، وتصدرت أيضًا مايان السيد محركات البحث عن دورها الذي تلقت عليه إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الفنانة.

_ مايان السيد ممثلة مصرية شابه.

_ بدأت التمثيل من خلال مسلسل “كأنه امبارح”،الذى تم التصوير بإحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر.

_جاء ترشيحها من المخرج حاتم علي، لتألقها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال.

_في عام 2021 لعبت دور البطولة في مسلسل إلا أنا 2 (حكاية حلم حياتي).

_ تسبب فى ضجة لنجاح الجزء الأول من المسلسل، ولعبت دور (خديجة) فتاة تعاني من التوحد، تطمح أن تدخل عالم التمثيل، لكن يقابلها عقبات، وقد لاقت مدح وثناء من الجمهور نتيجة لإتقانها دروها.

_ كانت قد أثارت الجدل خلال الشهور الماضية بسبب عدة مواقف جعلتها أيضا تتصدر التريند.

_ قالت إنها تحب الادوار الصعبة وكانت تشعر بإنها سوف تقدم هذا الدور بطريقة جيدة.

 

 

مرض التوحد مايان السيد سوشيال ميديا عبر السوشيال محركات البحث ابرز المعلومات الفنانة مايان السيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الرئيس السيسى يوجه رسالة خاصة لأهل الصعيد: نسعى لتعويض ما فاتكم

«التموين»: رفع سعر قصب السكر لـ810 جنيهات و«البنجر» بـ795 جنيها

الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف الإنترلوك ببولاق الدكرور

السيسي: حركة التطوير ستستمر حتى تحقيق رفاهية المواطن وجودة الحياة

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات تنموية فى أسيوط (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

الخارجية الفلسطينية: نتحرك على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال