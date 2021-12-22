حلقات «حلم حياتى» قادتها لتصدر التريند.. من هى مايان السيد؟

تصدرت «حلم حياتى» من حكايات مسلسل «إلا انا» محركات البحث على جوجل، بطولة الفنانة مايان السيد، فهى تحكى تفاصيل مرض التوحد ومعاناة المريض فى المدرسة والجامعة والعمل وأزمة التواصل مع الآخرين، وتصدرت أيضًا مايان السيد محركات البحث عن دورها الذي تلقت عليه إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الفنانة.

_ مايان السيد ممثلة مصرية شابه.

_ بدأت التمثيل من خلال مسلسل “كأنه امبارح”،الذى تم التصوير بإحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر.

_جاء ترشيحها من المخرج حاتم علي، لتألقها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال.

_في عام 2021 لعبت دور البطولة في مسلسل إلا أنا 2 (حكاية حلم حياتي).

_ تسبب فى ضجة لنجاح الجزء الأول من المسلسل، ولعبت دور (خديجة) فتاة تعاني من التوحد، تطمح أن تدخل عالم التمثيل، لكن يقابلها عقبات، وقد لاقت مدح وثناء من الجمهور نتيجة لإتقانها دروها.

_ كانت قد أثارت الجدل خلال الشهور الماضية بسبب عدة مواقف جعلتها أيضا تتصدر التريند.

_ قالت إنها تحب الادوار الصعبة وكانت تشعر بإنها سوف تقدم هذا الدور بطريقة جيدة.