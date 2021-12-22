حياة مختلفة في رواية «الحب في القرن الجديد» ترجمة يارا المصري

حصدت الكاتبة والمترجمة يارا المصري جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي فئة الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، عن ترجمة رواية الحب في القرن الجديد للصينية لتسان شييه الصادرة عن دار سرد للنشر والتوزيع .

وتتناول رواية "الحب في القرن الجديد"، والتي تدور في 400 صفحة من القطع المتوسط حول شخصيات تبحث عن حياة مختلفة، فتترك بعضهنّ عملهنّ في مصنع القطن ويتحوّلن إلى عاملات جنس في منتجع الينابيع الحارة، بينما يدخل واحدٌ منهم إلى السجن بإرادته باحثاً عن الهدوء، وتمضي ثالثة إلى مسقط رأسها مكتشفةً كهوفاً وأنفاقاً عجيبة، بينما تختار رابعةٌ ملاذاً لها في مقاطعة ريفية، حيث الأعشاب الصينية المستخدمة في الطب التقليدي.

تتشابك هذه الشخصيات في علاقات عاطفية وجسدية متعددة، فيما يبدو كلّ واحدٍ منهم وكأنه مرآة للآخر، إذ تبدأ حكاية كلّ واحد منهم حيث توقفت السابقة، في بنيةٍ زمنية انسيابية.

الحب في القرن الجديد

في مقدمة المترجمة يارا المصري "للرواية الصادرة عن دار سرد مزجت بين رؤىتها ورؤية الروائية تسان شييه للرواية، كاشفة عن أهمية الرواية في سياق تجربة الكاتبة، لافتة أن شُييه إلى جانب الكتابة الإبداعية، كتبت الكثير من النصوص النقدية عن الكتابة الإبداعية.

وفي هذه الرواية التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية عام 2019، تكتب "تسان شُيِّيِه" عن مغزى الحياة في علاقتها بالحب والجنس ومسقط الرأس والعمل، وعن الحدّ المتلاشي بين الحياة والموت، وبين اليقظة والنوم، في حبكة ضبابية وهائجة مليئة بأوصافٍ حسّية واستعاراتٍ حيّة، تتردّد في جوانبها أصداء الواقعية السحرية. "

من هي يارا المصري؟

مترجمة مصرية درست اللغة الصينية في كلية الألسن ـ جامعة عين شمس في القاهرة وفي جامعة شاندونغ للمعلين في مدينة جينان بالصين، نشرت قصصًا ونصوصًا شعرية ودراسات مترجمة عن اللغة الصينية إلى اللغة العربية في مجلات وصحف منها "مجلة العربي، جريدة الأهرام، مجلة دبي الثقافية، أخبار الأدب" وغيرها من الدوريات الثقافية العربية.



فائزة بالمركز الأول في مسابقة جريدة أخبار الأدب للشباب في الترجمة 2016 عن ترجمتها لرواية الذوَّاقة للكاتب الصيني "لو وين فو".

أعمال مترجمة ومنشورة:

العظام الراكضة

المؤلفة: "آشه"

مجموعة قصصية

صدرت عن بيت الحكمة والإعلام في الصين 2015.

الفرار عام 1934

المؤلف: سوتونغ

رواية.

دار الصدى – مجلة دبي الثقافية – الطبعة الأولى

مايو 2015 – الطبعة الثانية عن دار مسعى للنشر 2017

رياح الشمال

المؤلفة: بينغ يوان

مجموعة قصصية.

صدرت عن دار الحكمة للإعلام والنشر 2016

الذوَّاقة

المؤلف: الكاتب الراحل لو وين فو

رواية.

صدرت عن سلسلة الجوائز التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب 2016

أحتضن نمراً أبيضَ وأعبرُ المحيط

المؤلف: الشاعر الراحل خاي زي

مختارات شعرية

صدرت عن دار النسيم بالتعاون مع مجموعة النشر التابعة لجامعة بكين للمعلمين 2017

زوجات ومحظيات

المؤلف: سوتونغ

رواية قصيرة

صدرت عن دار مسعى للنشر 2017

حياة أخرى للنساء

المؤلف: سوتونغ

روايات قصيرة

صدرت عن دار مسعى 2018