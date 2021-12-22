وزير الري: 180 مليار جنيه تكلفة مشروعات حماية الشواطئ في مصر

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة مطروح علي أن تكلفة مشروعات حماية الشواطئ في مصر بلغت 180 مليار جنيه.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح والحفاظ على المياه، مؤكدًا على جهود الوزارة في حصاد مياه الامطار والحفاظ عليها ومواجهة المتغيرات المناخية وحماية الشواطئ بعدد من الأماكن منها بمحافظة الاسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد وغيرها مع التوقعات المستقبلية لتأثيرات متغيرات المناخ.

مشروع حماية شاطئ الأبيض العام "المرحلة الاولى"

ويهدف مشروع حماية شاطئ الأبيض العام المرحلة الأولى إلى حماية الشاطئ من التآكل المستمر وحماية المباني والاستثمارات السياحية الموجودة بالمنطقة إلى جانب استعادة الشاطئ الذي تم فقدانه خلال الأعوام الأخيرة بسبب النحر.

وتعد المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض عبارة عن خمسة رؤوس حجرية على شكل حرف T بأطوال من 75: 90 متر ومسافات بينية 300 متر مكونة من أحجار الدولوميت المتدرجة من زنة 10 كجم وحتى 750 كجم وطبقات الحماية الرئيسية من كتل التترابود زنة 3 طن وتعلو هذه الألسنة بلاطات وهامات خرسانية بالإضافة لأعمال تغذية بالرمال ببن الرؤوس، حيث أقيم المشروع في 24 شهر وتم الانتهاء منه في يونيو 2021م.



مشروع حماية شاطئ الأبيض العام "المرحلة الثانية"



ويهدف مشروع حماية شاطئ الابيض العام المرحلة الثانية إلى استكمال أعمال حماية شاطيء الأبيض العام من التأكل المستمر وحماية المباني والاستثمارات السياحية الموجودة بالمنطقة، إلى جانب حماية كورنيش الأبيض الجديد بسبب النحر.

وتعد المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطئ الأبيض عبارة عن 20 رأس حجري علي شكل (T) و(1) أطوال من 75:90 متر ومسافات بينية 200 إلى 400 متر مكونة من أحجار الدولوميت المتدرجة من زنة 10 كجم وحتى 2000 كجم وطبقات الحماية الرئيسية من كتل التترابود زنة 6 طن وتعلو هذه الالسنة بلاطات وهامات خرسانية حيث ان مدة الانتهاء من المشروع 36 شهرًا.



مشروع حماية كورنيش خليج مطروح "مرحلة أولى"



ويهدف مشروع حماية كورنيش خليج مطروح المرحلة الأولى إلى حماية كورنيش مدينة مرسى مطروح وحماية الشواطئ العامة من التآكل المستمر وإلى جانب حماية المباني والاستثمارات السياحية الموجودة بالمنطقة.

وتعد المرحلة الأولى من مشروع حماية كورنيش خليج مطروح عبارة عن خمسة رؤوس حجرية علي شکل 2 بأطوال من 85 :95 متر ومسافات بينية 250 متر مكونة من أحجار الدولوميت المتدرجة من زنة 50 كجم وحتى 1000 كجم وتعلو هذه الالسنة بلاطات وهامات خرسانية حيث أن مدة الانتهاء من المشروع 18 شهرًا وسيتم الانتهاء من المشروع في یونیو 2030.



مشروع حماية كورنيش خليج مطروح "مرحلة ثانية"

ويهدف مشروع حماية كورنيش خليج مطروح المرحلة الثانية إلى استكمال حماية كورنيش مدينة مرسى مطروح وحماية الشواطئ العامه من التآكل المستمر وإلى جانب حماية المباني والاستثمارات السياحية الموجودة بالمنطقة.

ويعد مشروع حماية كورنيش خليج مطروح المرحلة الثانية عبارة عن رأس حجري علي شكل 2 بطول من 90 متر تقريبًا مكون من أحجار الدولوميت المتدرجة من زنة 10 كجم وحتى 2000 كجم ويعلو هذا اللسان بلاطات وهامات خرسانية حيث ان مدة الانتهاء من المشروع 6 أشهر.