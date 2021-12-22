جامعة القاهرة ضمن أفضل 308 جامعات راقية عالمية بتصنيف ليدن الهولندي

حققت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال عام 2021، ترتيب مرموق في تصنيف Leiden ليدن الهولندي لعام 2021 لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت ضمن أفضل 308 جامعة راقية عالمية، أي تقدمت نحو 71 مركزًا بنسبة 19%؛ لتعد بذلك واحدة من أفضل 1% من الجامعات الراقية بالعالم متفوقة على مئات الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية الكبرى من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم، وسبقت بالترتيب كثيرا من الجامعات المرموقة عالميًا في أمريكا وأوروبا واليابان والصين، وتصدرت كافة الجامعات المصرية في كل القطاعات العلمية التي ينشرها التصنيف الهولندي، والتي اشتملت على علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة.

وفي تصنيف التايمز الإنجليزي Times Higher Education للتخصصات جاءت جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة في المرتبة بين 401 إلى 500 في العديد من التخصصات، وتم تصنيفها في تصنيف الجامعات الأفضل لعام 2021 في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية للجامعات العالمية الراقية، وتقدم ترتيب الجامعة في العديد من التخصصات العلمية على المستوى العالمي بنسبة 40%، وتطور عددها ليصبح 14 تخصصًا، وجاءت ضمن أول 100 جامعة في بعض التخصصات وضمن أفضل 200 جامعة عالمية في عدة تخصصات أخرى لتكون بين أفضل 1% من جامعات العالم.

وكانت الجامعة قد قفزت 150 مركزًا في التصنيف ذاته، وتربعت على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر، ودخلت في 7 تخصصات علمية دفعة واحدة، وهي الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (العلوم الطبية والصيدلة) فجاءت ضمن الفئة 126-150 عالميًا، وعلوم الكمبيوتر حيث جاءت ضمن أفضل 251-300 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تخصصات علوم الحياة، والفيزياء، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية أيضًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني Webometrics لعام 2021 على مستوى 31 ألف جامعة من 200 دولة عالمية، واحتلت المرتبة 598، متقدمة بذلك 58 مركزًا بنسبة 10% عن العام الماضي.