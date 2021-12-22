الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تتسلم مليون جرعة للقاح «سينوفارم» من الصين

لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم

 تسلمت الحكومة الموريتانية  مليون جرعة من لقاح سينوفارم، مقدمة من حكومة الصين، في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان اليوم - أن وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف تسلم بمطار "نواكشوط أم تونسي" الدولي من السفير الصيني لدى موريتانيا "لي بايجين" دفعة رابعة من لقاح كوفيد19، وتلبغ مليون جرعة، وذلك بعد ثلاث دفعات سابقة من لقاح سينوفارم وردت من الصين، بلغت في مجملها 530 ألف جرعة.

ووفق آخر إحصاء رسمي، بلغ عدد المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد مساء اليوم مليونًا و116 ألفًا و429 شخصًا.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها حصلت على ما مجموعه أكثر من ثلاثة ملايين جرعة؛ مما يسهم في توسيع دائرة المتطعين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

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