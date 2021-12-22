ورش إخراج ونقد سينمائى وعرض فيلم «الصغير والخارق» بقصر السينما.. اليوم

يقيم مركز ثروت عكاشة الثقافي، التابع للمركز القومي للسينما، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ورشة مجانية لتعليم إخراج الفيلم التسجيلي للمخرج جمال قاسم، بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة السينما محطة المساحة بجوار سينما رادوبيس.

وتقام ورشة "تعليم إخراج الفيلم التسجيلي"، في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز.

وتهدف الورشة إلي التعريف بكيفية كتابة وإخراج الفيلم ابتداء من مرحلة الفكرة وكتابة السيناريو علي الورق، ومراحل تنفيذ الفيلم من التصوير والمونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية وتصحيح الألوان.

ــ ورشة أساسيات النقد الفني بمركز الثقافة السينمائية

في سياق متصل، يقيم المركز القومي للسينما، في السادسة من مساء اليوم أيضا، ورشة "أساسيات النقد السينمائي"، بمركز الثقافة السينمائية الكائن في 36 شارع شريف بوسط القاهرة.

يشارك في ورشة هذا الأسبوع 60 من المتدربين فئة عمرية فوق 18 و يحاضر في هذة الورشة الناقد الفني دكتور ياقوت الديب.



هذه الورش وحلقات العمل بمركز الثقافة السينمائية تأتي لدعم الشباب والموهوبين فنيا وتوفير كافة السبل لنشر الثقافة السينمائية الهادفة، وقد أشارت الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية أن هذه الورش تقام مجانا للجميع.

ــ عرض فيلم "الصغير والخارق" بقصر السينما

وضمن عروض نادي السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الروائي الطويل The Young and Prodigious T.S. Spivet أو "الصغير والخارق"، في إطار عروض نادي السينما الأوروبية، ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته مع الحضور، تقدمها وتديرها الناقدة الفنية نشوي نبيل.

وفيلم "الصغير والخارق" من إنتاج عام 2013 وتبلغ مدة عرضه 105 دقيقة، وتدور أحداثه في أجواء خيالية، من إخراج جون بيير جونيه. ومن بطولة: هيلينا بونهام كارتر ــ كايل كاتليت ــ جودي ديفيس وكالوم كيث رينيه.

تدور أحداث فيلم "الصغير والخارق"، حول الطفل "تي إس سبيفيت"، طفل يبلغ من العمر عشر سنوات ويعشق كافة فنون رسم الخرائط، يعيش مع أسرته في إحدى المزارع النائية بولاية مونتانا، وفي يوم من الأيام، يتلقى سبيفيت مكالمة هاتفية من متحف سميثسونيان يعرف من خلالها بأنه فاز بجائزة بايرد عن إحدى ابتكاراته، وأنه مدعو إلى مقر المتحف من أجل حفلة مقامة على شرفه، فيقرر السفر دون أن يخبر أحدًا على متن قطار بضائع يمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى العاصمة واشنطن.