استطلاع لقناة إسرائيلية: لو أجريت الانتخابات اليوم لتصدر الليكود بـ33 مقعدًا

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ 13 الإسرائيلية ونشرت نتائجه، أنه لو أجريت الانتخابات الآن لفاز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ33 مقعدًا، يليه حزب يش عتيد الذي يرأسه وزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد بـ19 مقعدًا.



وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "يمينا" الذي يرأسه رئيس الوزراء نفتالي بينيت سترتفع حصته من المقاعد في الكنيست إلى 9 مقاعد، تليها القائمة المشتركة التي يرأسها النائب أيمن عودة بـ 8 مقاعد، وحزب (كحول لافان) الذي يرأسه وزير الدفاع بيني جانتس بـ 7 مقاعد ، فيما سيحصل كل حزب من الأحزاب التالية (الصهيونية الدينية، وشاس، ويهدوت هتورات) على 7 مقاعد.



وسيحصل حزب العمل على ستة مقاعد، ويسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير المالية أفيجدور ليبرمان بـ 5 مقاعد. وسيحصل كل حزب من الأحزاب التالية (ميرتس والأمل الجديد والقائمة العربية الموحدة) على 4 مقاعد.