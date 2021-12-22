الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء لدى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 22 /12 /2021 أمام الجنية المصري لدى البنوك المصرية، تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري.


سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-12-2021
 

وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.61 جنيه و 17.63 جنيه للشراء وبين  17.76 لـ 17.78 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.6488 جنيه لـ17.6817، ومن 17.7647 جنيه لـ 17.7962 جنيه للبيع.

 

 كذلك شهد سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء ارتفاع من 17.5715 جنيه لـ 17.6325 جنيه، ومن 17.7783 جنيه لـ 17.7893 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "تحويل" من 17.5715 جنيه لـ17.6325 جنيه للشراء، ومن 17.77833 جنيه لـ 17.7893 جنيه للبيع.


وشهد سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي ارتفاع من 17.5715 جنيه لـ 17.6153 جنيه للشراء، ومن 17.7846 جنيه لـ 17.7893 جنيه للبيع، وارتفع سعر شراء اليورو "تحويل"  من 17.5715 جنيه لـ 17.6153 جنيه، ومن 17.7846 جنيه لـ17.7893 جنيه.


وارتفع سعر اليورو ببنك الإسكندرية لـ 17.877 جنيه للشراء و17.766 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي من 17.594 جنيه لـ 17.6551 جنيه للشراء، ومن 17.7662 جنيه  لـ 17.812 جنيه للبيع.

اليورو الجنيه المصري عملات التضخم متحور أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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