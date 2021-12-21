الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دراغي» يؤكد دعم إيطاليا للانتقال الديمقراطي في ليبيا

ماريو دراغي
ماريو دراغي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، دعم بلاده لعملية الاستقرار والانتقال الديمقراطي في ليبيا، مشيراً إلى أنها مقتنعة بضرورة إجراء انتخابات حرة على الرغم من التأجيل.

جاء ذلك خلال تصريحات لدراغي في ختام المؤتمر الرابع عشر للسفراء والسفيرات في روما بمقر وزارة الخارجية الإيطالية. 

وشدد ماريو دراغي على ضرورة أن تكون هناك انتخابات حرة وذات مصداقية وشاملة في أسرع وقت ممكن يمكن أن توحد البلاد وتؤدي إلى سلام دائم، وذلك على الرغم من تأجيل التصويت في 24 ديسمبر في ليبيا. 

وأضاف: «ينبغي الاستمرار مع التزام إيطاليا من أجل الاستقرار الكامل لليبيا مع اتباع المسار الذي رسمته الأمم المتحدة"، موضحاً أنها عملية ينبغي أن تظل بقيادة ليبية وعلى المجتمع الدولي أن يدعمها ويرافقها، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي». 

وشدد رئيس وزراء إيطاليا على أن الاستقرار في ليبيا أساسي أيضًا للسيطرة على تدفقات الهجرة، موضحاً أنه في الأشهر الأخيرة نجحت روما في الدفع بهذه القضية إلى قلب جدول الأعمال الأوروبي، مؤكدا على ضرورة تبني الاتحاد الأوروبي إدارة مشتركة وإنسانية وآمنة في التوافق مع قيمنا.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الثقافة الشاملة للسياسة الخارجية الإيطالية تسمح بـ "حوار صريح" مع الجهات الفاعلة التي لا تنتمي إلى الغرب كالصين وروسيا.

وأضاف دي مايو أن الجهات غير الغربية من الممكن أن تختلف مصالحها وقيمها عن "مصالحنا وقيمنا فيما يبقى يظل من الضروري الحفاظ على حوار معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: «قادرون على إيصال رسائل موثوقة ومسموعة بفضل هذا النهج وبدون أجندات خفية ودون التراجع عن مبادئنا».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن روما تفعل ذلك في الحوار مع الصين وروسيا والدول الرئيسية في البحر المتوسط ​​الموسع، مشيراً إلى أن بلاده داعم نشط للتعددية والتعاون الدولي.

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ليبيا روما الامم المتحدة

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وائل لطفي

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