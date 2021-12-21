بـ«طريقة بسيطة».. كيف تصنع شوكولاتة ساخنة بنكهات مختلفة في منزلك؟

تعد الشوكولاتة الساخنة منزلية الصنع المشروب المثالي ليوم بارد، وبمجرد أن تصنعها في المنزل، لا يمكنك العودة إلى عبوات الكاكاو الساخنة بعد الآن، كما أن الشوكولاتة الساخنة المصنوعة منزليًا سميكة وغنية ولذيذة في نفس الوقت، ونعرض لكم فيما يلي طرق تحضيرها بطريقة سهلة.

طريقة تحضير الشوكولاتة الساخنة

لصنع شوكولاتة ساخنة، ضعي مقدار ملائم من الحليب على نار عالية في قدر ، لكن لا تدعيه يغلي لأن ذلك سيحرق الحليب ويغير قوامه، وبمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة عالية ، أضيفي الشوكولاتة في درجة حرارة الغرفة وضعيها على نار عالية مرة أخرى ، واخفقي الشوكولاتة حتى تذوب تمامًا واحرصي على عدم تركها تحترق، ولتجنب حرق الشوكولاتة، يوصي بإحضار الحليب إلى درجة حرارة عالية ، ثم سكبه فوق الشوكولاتة.

وإذا كنت تفضل الشوكولاتة الساخنة ذات الرغوة ، ضع الشوكولاتة في الخلاط ، ثم اسكب الحليب الساخن عليها واخلطها على الفور حتى يصبح الحليب مزبدًا

الشوكولاتة الساخنة مقابل الكاكاو الساخن

يتساءل البعض كيف تختلف الشوكولاتة الساخنة عن الكاكاو الساخن؟ الشوكولاتة الساخنة تشبه في الأساس شرب قطعة حلوى ذائبة، وتحتوي الشوكولاتة المفرومة على زبدة الكاكاو مما يجعلها أكثر ثراءً ونعومة، وفي المقابل فإن الكاكاو مسحوق ولا يحتوي على زبدة الكاكاو وبالتالي القليل من الدهون، ويحتوي أيضًا على الحليب المجفف والسكر والنكهات المضافة.

ما الذي يجب استخدامه لصنع الشوكولاتة الحليب أم الصويا أم الماء؟

يضفي الحليب كامل الدسم قوامًا كريميًا وحلاوة على الشوكولاتة الساخنة، لكن لا تتردد في استخدام الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم إذا كنت تفضل ذلك، وللحصول على شوكولاتة ساخنة أكثر سمكًا وثراءً، استبدل 1/4 كوب من الحليب بالقشدة.

يعتبر حليب الصويا أو أي حليب آخر غير مشتق من الألبان بديلاً إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، وبإمكانك أيضا استخدم حليب الصويا غير المنكه أو الفانيليا، وسيفاجئك أنه يمكن استخدام الماء بدلاً من الحليب، حيث يسمح الماء للشوكولاتة بإظهار نكهته الحقيقية.

طريقة صنع الشوكولاتة بالتوابل

جرب التوابل والأعشاب لخلق نكهات فريدة من الشوكولاتة الساخنة، ويمكن إضافة العديد من النكهات إلى الشوكولاتة، وإليك بعض التوابل التي بمكنك إضافتها ولا يشترط إضافة جميعها إن لم يكن بديك كافة هذه المكونات:

مزيج كلاسيكي من النعناع والبرتقال

اللافندر أو ورق الغار أو اليانسون النجمي

مزيج التوابل تشاي

أضف الفانيليا والفلفل الحار

أو القرفة

انقع التوابل في الحليب (أو حليب الصويا أو الماء) أثناء عملية التسخين الأولية، وبعد أن يصبح الحليب مشبعًا بالبخار ، صفي التوابل والأعشاب وأعيدي الحليب الساخن المنكه إلى المقلاة وأضيفي الشوكولاتة كالمعتاد.

شوكولاتة ساخنة مع كريمة مخفوقة

بغض النظر عن طريقة صنعها، فالكريمة المخفوقة تجعل الشوكولاتة الساخنة أو أي شيء آخر أفضل، لذلك لا تتردد في استخدام الفانيليا أو اليانسون لإضفاء نكهة على الكريمة المخفوقة.