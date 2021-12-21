الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة سائقها.. طلب التحريات عن سقوط سيارة أجرة في النيل بالمعادي

سقوط سيارة
سقوط سيارة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق سقطت سيارته، في مياه النيل بمنطقة كورنيش المعادي، وإعداد تقرير حول حالته الصحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و كانت سيارة أجرة  قد سقطت داخل مياه نهر النيل في منطقة المعادي بالقاهرة، ونجا سائق السيارة من الموت المحقق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، يفيد بسقوط سيارة أجرة في نهر النيل بمنطقة المعادي، وانتقل رجال الشرطة ورجال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.

و نجا سائق السيارة من الموت غرقا، وقامت  أوناش الإنقاذ النهري بسحب السيارة من مياه نهر النيل، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات المباحث مياه النيل حالته الصحية مياه نهر النيل سائق السيارة مكان الواقعة

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وائل لطفي

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