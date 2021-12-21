الصين تؤسس شبكة لرصد غازات الاحتباس الحرارى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في الصين، أن بكين أكملت بشكل أساسي بناء أول شبكة لها لرصد غازات الاحتباس الحراري بعد نحو 40 سنة من أعمال الإنشاء.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن هذا الإعلان جاء بعد أن كشفت هيئة الأرصاد الجوية الصينية دليلها الوطني الأول لشبكة رصد غازات الاحتباس الحراري، والذي يتألف من 60 محطة للرصد عالي الدقة وتغطي مناطق مناخية حساسة رئيسية في البلاد.

وتتضمن عناصر مراقبتها سبعة أنواع من غازات الاحتباس الحراري محددة في بروتوكول كيوتو، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز.

وتعد الصين واحدة من أوائل الدول بالعالم التي تقوم بالرصد الأساسي لغازات الاحتباس الحراري، وفي عام 1982، تم تشغيل أول محطة إقليمية للرصد الأساسي للغلاف الجوي في بكين.

وأرجع تساو شياو تشونغ وهو مسؤول رفيع بهيئة الأرصاد الجوية إقامة الشبكة إلى مشاركة الصين الدائمة في برنامج المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأضاف أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بسلسلة من الجهود لمساعدة الصين على الوصول إلى هدفها بشأن الحياد الكربوني.

وكشف "تساو" أنه سيتم خلال الأعوام المقبلة، بناء المزيد من المرافق وشبكات الرصد المتطورة لتقديم الدعم من خلال البيانات بشأن وفاء الصين بالتزاماتها المتعلقة بالوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.