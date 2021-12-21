الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يضبط 212 سلاحا ناريا و275 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 212 قطعة سلاح نارى ، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 84778 حكما قضائيا متنوعا، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة.

كانت قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، قد نفذت حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهما ارتكبوا 12 حادثا متنوعا.

كما تم ضبط 275 قضية مخدرات بإجمالى 301 متهما، وضبط 62 متهما هاربا، وضبط 31 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 265 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 سيارات مسروقة.

- ضبط 25720 مخالفة مرورية

وضبط 25720 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 65 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 15 منهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و يجري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قطاع الأمن العام وزارة الداخلية قضية مخدرات حملات موسعة حكم قضائي متنوع قطعة سلاح ناري

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وائل لطفي

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