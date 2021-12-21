الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة «ممارسات دوائية متميزة 100 مشروع»

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرعاية الصيدلية - ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع-، الخاصة ببرنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية، حيث تمت عملية التقييم قبل النهائي للمشروعات التطويرية في مجال مضادات الميكروبات.


وقالت الهيئة إن عدد المشروعات المشاركة بلغت ٣٧ مشروعا، من ١٢ قطاع وهيئة، شملت المستشفيات التابعة لكل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هيئة الرعاية الصحية، مديريات الشئون الصحية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
 

وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة، التصفيات قبل النهائية، ثم تتبعها المناقشات النهائية والتي يتم فيها اختيار أفضل المشروعات التطويرية في حوكمة استخدام مضادات الميكروبات.
 

ويعد برنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية أحد برامج المبادرة والتي تهدف إلى تطوير خبرات ومهارات الصيادلة المشاركين فيما يتعلق بالممارسات الدوائية السليمة والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، والذي ينعكس بدوره على الحد من انتشار مقاومة البكتريا لمضادات الميكروبات.
 

وتأتى مبادرة - ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع-، في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المبذولة بالتعاون مع مؤسسات الدولة للتأكيد على الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومكافحة الاستخدام المفرط، وما يترتب عليه من تحقيق معايير أمان المريض وتقليل مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية ومن ثم تحسين فاعلية المضادات الحيوية وتوفير الوقت والجهد والتوفير المادي.

وفى سياق أخر حذرت هيئة الدواء المصرية من تبادل الأدوية التي تُعطَى بوصفةٍ طبيَّة؛ حيث أن كل مريض له خصوصيته التي تميزه عن غيره بما يناسبه من أدوية طبقاً لحالته الصحية، كما تؤكد على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

وأوصل هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

هيئة الدواء المصرية فاعليات المرحلة الثالثة مبادرة ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع حوكمة المضادات الحيوية التقييم للمشروعات التطويرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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