الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 21 /12 /2021 تراجع جديد أمام الجنية المصري في مستهل تعاملاته لدى البنوك المصرية، وسط حالة استقرار تشهدها أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري.


سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-12-2021
 

وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.56 جنيه و 17.57 جنيه للشراء وبين  17.76 لـ 17.77 جنيه، حيث انخفض سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7600 جنيه لـ 17.6488 جنيه ، و من 17.8763 جنيه لـ 17.7647 جنيه للبيع، كذلك تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.645 جنية لـ 17.5715 جنيه، ومن 17.8806 جنيه لـ 17.7783 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.6450 جنيه لـ 17.5715 جنيه للشراء، ومن 17.8806 جنيه لـ 17.77833 جنيه للبيع.


وفى البنك الأهلي تراجع أيضًا سعر اليورو "بنكنوت" بالبنك الأهلي من 17.5731 جنيه لـ 17.5715 جنيه للشراء، ومن 17.8618 جنيه لـ 17.7846 جنيه للبيع، كما انخفض سعر شراء اليورو "تحويل" من17.5731 جنيه لـ 17.5715 جنيه، كما انخفض سعر البيع  من 17.8618 جنيه لـ 17.7846 جنيه.


كما شهد سعر اليورو ببنك الإسكندرية تراجع من 17.643 جنيه لـ 17.569 جنيه للشراء، ومن 17.877 جنيه لـ 17.766 جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو من 17.667 جنيه لـ 17.594 جنيه للشراء، ومن 17.881 جنيه لـ 17.7662 جنيه للبيع.


وتشهد دول القارة الأوروبية حالة من الترقب الحذر من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون مع قرب احتفالات العام الميلادى الجديد، ومن المتوقع أن تتخذ عدد من البلدان الأوروبية قرارات بفرض قيود على مظاهر الاحتفال والتجمعات للحد من فرص انتشار متحور أوميكرون فى ظل عدم تأكد فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى تقليل خطر الإصابة بالمتحور الجديد.

اليورو سعر عملات الجنيه المصري كورونا متحور أوميكرون

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وائل لطفي

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