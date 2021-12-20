أميرة بدوى تناقش «ست زوايا للصلاة» بصالون العين الثقافى

يستضيف صالون العين الثقافي حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة»، للكاتبة القاصة والمترجمة أميرة بدوي، ويناقشها الناقد والأكاديمي دكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والكاتب والناقد مدحت صفوت.

ويدير المناقشة الكاتب الصحفي مصطفي الطيب، في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 2 من يناير بمقر دار العين، بحضور الدكتورة فاطمة البودي مدير عام دار العين للنشر ومجموعة من الكتاب والصحفيين.

من أجواء المجموعة:

«كان وجهها كالثلج، تستلقي بجسدها الخشبي على أريكة جدي، وأربعة من النساء يغسلونها بماء الورد، ويمشطن خصلات شعرها في دلال، ليلى الجميلة، طفولتي التي أعرفها، غنوة الجرف والناي، صوت الليل في صدري، امرأة تحشي فمها بمنديل أبيض، ويحزمونها من وسطها، ومن رجليها، ومن صدرها، كلما نظرت إليها اختنقت، التراب يتسرب إلى أنفي وفمي، أسعل، أبكي وأنا أحمل نعشها، والرجال من خلفي يحملون شعلات النار، والنساء تشق صدورهن ليخجل ملاك الموت، وصلنا إلى نخلة الصلاة، أمسكت فأسًا وضربت الأرض ثلاثًا، ووضعت ليلى أمامي، أقمت صلاة الجنازة، لم أرفع رأسي عندما ظهر الثعبان في التكبيرة الثالثة، ونزل بها أسفل الأرض، احتضن ليلى الجميلة وأكل لحمها، سمعت صرختها قبل أن تغيب للأبد، لم يخرج الثعبان بعدها، كلما جاع ألقينا في بطن الأرض ميتًا جديدًا».

يذكر أن الكاتبة أميرة بدوي قاصة ومترجمة صدر لها: «ست زوايا للصلاة- مجموعة قصصية. دار العين للنشر»، وفي مجال الترجمة العربية قدمت «تائهة في الحي الإسباني - هيدي جودريتش، منشورات إييدي».

والترجمة العربية لرواية أورلاندو- فيرجينيا وولف، دار العين للنشر، الترجمة العربية لرواية غرفة يعقوب- فيرجينيا وولف، المتنبي للترجمة والنشر.