الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أميرة بدوى تناقش «ست زوايا للصلاة» بصالون العين الثقافى

أميرة بدوي
أميرة بدوي

يستضيف صالون العين الثقافي حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة»، للكاتبة القاصة والمترجمة أميرة بدوي، ويناقشها الناقد والأكاديمي دكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والكاتب والناقد مدحت صفوت.

ويدير المناقشة الكاتب الصحفي مصطفي الطيب، في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 2 من يناير بمقر دار العين، بحضور الدكتورة فاطمة البودي مدير عام دار العين للنشر ومجموعة من الكتاب والصحفيين.

من أجواء المجموعة:

«كان وجهها كالثلج، تستلقي بجسدها الخشبي على أريكة جدي، وأربعة من النساء يغسلونها بماء الورد، ويمشطن خصلات شعرها في دلال، ليلى الجميلة، طفولتي التي أعرفها، غنوة الجرف والناي، صوت الليل في صدري، امرأة تحشي فمها بمنديل أبيض، ويحزمونها من وسطها، ومن رجليها، ومن صدرها، كلما نظرت إليها اختنقت، التراب يتسرب إلى أنفي وفمي، أسعل، أبكي وأنا أحمل نعشها، والرجال من خلفي يحملون شعلات النار، والنساء تشق صدورهن ليخجل ملاك الموت، وصلنا إلى نخلة الصلاة، أمسكت فأسًا وضربت الأرض ثلاثًا، ووضعت ليلى أمامي، أقمت صلاة الجنازة، لم أرفع رأسي عندما ظهر الثعبان في التكبيرة الثالثة، ونزل بها أسفل الأرض، احتضن ليلى الجميلة وأكل لحمها، سمعت صرختها قبل أن تغيب للأبد، لم يخرج الثعبان بعدها، كلما جاع ألقينا في بطن الأرض ميتًا جديدًا».

يذكر أن الكاتبة أميرة بدوي قاصة ومترجمة صدر لها: «ست زوايا للصلاة- مجموعة قصصية. دار العين للنشر»، وفي مجال الترجمة العربية قدمت «تائهة في الحي الإسباني - هيدي جودريتش، منشورات إييدي».

والترجمة العربية لرواية أورلاندو- فيرجينيا وولف، دار العين للنشر، الترجمة العربية لرواية غرفة يعقوب- فيرجينيا وولف، المتنبي للترجمة والنشر.

ست زوايا للصلاة أميرة بدوي صالون العين الثقافي الناقد مدحت صفوت الكاتب الصحفي مصطفي الطيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«صُنّاع الدفا».. مستفيدون من أغطية «حياة كريمة»: الرئيس أول من شعر بالفقراء ووفر احتياجاتهم كاملة

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«فيديو مدسوس».. «النقابات الفنية» تقدم بلاغًا ضد مطربة أساءت لفنانات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد