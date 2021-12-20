الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين على ذمة تحقيقات العثور على جثة فتاة بطريق بنها

حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين

أصدرت نيابة مركز بنها، اليوم الخميس، قرارًا بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، فى العثور على فتاة ملقاة على طريق "شبرا – بنها" الحر بمنطقة الشموت دائرة مركز بنها.

وأدلى المتهم الأول، ويدعى "ع.غ" 23 عامًا، طالب في أحد المعاهد بـ 6 أكتوبر، باعترافات أمام جهات التحقيق، أنه تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها وأنهما كانا يتقابلان معا بشكل مستمر، وفي أحد المرات عرض عليها أن يتقابلا في شقة مستأجرة لأحد زملائه في المعهد بمنطقة 6 أكتوبر، حيث إنه يترك الشقة يومي الخميس والجمعة للسفر لأسرته، واتفقا أن يتقابلا في الشقة يوم الخميس الماضى.

وتابع المتهم، أن الفتاة بالفعل خرجت من منزلها يوم الخميس، على أنها ستذهب إلى العيادة، ولكنها تقابلت معه وذهبا إلى الشقة، وعندما وصلا ودخلا فوجىء بإصاباتها بحالة إعياء شديدة لم يستطع تفسيرها وأصابته حالة من الذعر عندما سقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية مُلقاة بطريق (شبرا - بنها الحر) بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

قسم شرطة توك توك مركز شرطة البحث الجنائي علاقة عاطفية كشف ملابسات العثور علي جثة فتاة ضبط مرتكبى الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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