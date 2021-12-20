استكمال محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام غدًا

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة و عضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى و سالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر طارق فتحي.

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغاً بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها “محمد .ع، سائق”، تم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.