الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز بمصرف المحيط ببني سويف

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، رئيس مركز ومدينة ببا بمتابعة الإجراءات المنفذة حيال انقلاب سيارة نقل محملة بأسطونات غاز "أنابيب بوتاجاز" بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة.

وتوجه رئيس المدينة مدحت صلاح لموقع انقلاب السيارة، بحضور مسؤولي الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ رفع السيارة من المصرف بجانب نقل الأنابيب لسيارة أخرى.

تفاصيل الواقعة:

وكانت غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة قد تلقت إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة، كانت قادمة من أحد مصانع التعبئة في طريقها إلى مركز سمسطا.

بني سويف انقلاب سيارة الدكتور محمد هاني غنيم انقلاب سيارة نقل رئيس المدينة

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وائل لطفي

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