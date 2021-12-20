انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز بمصرف المحيط ببني سويف

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، رئيس مركز ومدينة ببا بمتابعة الإجراءات المنفذة حيال انقلاب سيارة نقل محملة بأسطونات غاز "أنابيب بوتاجاز" بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة.

وتوجه رئيس المدينة مدحت صلاح لموقع انقلاب السيارة، بحضور مسؤولي الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ رفع السيارة من المصرف بجانب نقل الأنابيب لسيارة أخرى.

تفاصيل الواقعة:

وكانت غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة قد تلقت إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة، كانت قادمة من أحد مصانع التعبئة في طريقها إلى مركز سمسطا.