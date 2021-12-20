الإثنين 20 ديسمبر 2021
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محافظات

أحمد عثمان يعلن خوض انتخابات «المهندسين 2022» على مقعد النقيب

أحمد عثمان يعلن خوض
أحمد عثمان يعلن خوض انتخابات «المهندسين 2022»

أعلن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل أول نقابة المهندسين العامة، عن عزمه على الترشح على منصب النقيب في الانتخابات المرتقبة مارس 2022، مؤكدًا في لقاء ضم رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات وأعضاء مجالس الشعب الهندسية المختلفة، ثقته التامة في الجمعية العمومية.
 

وأكد «عثمان» في بيان له، أن خبرته في العمل النقابي على مدى دورتين كاملتين كوكيل ووكيل أول لنقابة المهندسين ستكون حافزًا على تجديد دماء النقابة، وتمنحه القدرة على التعامل مع كل ملفاتها، وتحقيق طموحات وأحلام المهندسين سواء في القطاع الصحي أو المعاشات أو فرص العمل والبطالة التي تلاحق شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل، وإنهاء تعديلات قانون المهندسين داخل البرلمان الذي لم يتم العمل عليه من السبعينيات، بالإضافة إلى إعادة صياغة العمل النقابي بما يتوافق مع مكتسبات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد، أن ثقة جموع المهندسين ومطالبهم هي الدافع الرئيسي للترشح كامتداد لتحقيق حلم المعلم عثمان أحمد عثمان لنقابة المهندسين كأحد مؤسسيها، مضيفًا أنه سيختار قائمة انتخابية قادرة على صناعة الفارق وتضم كفاءات نقابية ونماذج متميزة في العمل النقابي، بهدف تحقيق التحسن المطلوب في أوضاع المهندسين خلال المرحلة القادمة.

من هو أحمد عثمان؟

 المهندس أحمد عثمان، هو نجل الراحل عثمان أحمد عثمان، ويتمتع عثمان بشعبية في مختلف أنحاء مصر.

ويذكر أن نقابة المهندسين أنشأت بديلًا عن نقابة المهن الهندسية التي كانت قد أنشئت بالقانون رقم 89 لسنة 1946 وقد تطورت النقابة بعد ذلك بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري، وبصفة خاصة بعد سنة 1952م، أما الإطار القانوني الذي ينظم عمل النقابة ويحدد أهدافها ومجالات نشاطها حاليًا فيتمثل بالقانون رقم 66 الذي صدر سنة 1974م.

أحمد عثمان عضو مجلس النواب أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية المصرية بال عثمان احمد عثمان النائب أحمد عثمان المهندس أحمد عثمان

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