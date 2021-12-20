«صناعة النواب» توصى بتشكيل لجنة لحل مشكلات منطقة برج العرب الصناعية

أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بعرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع المسئولين بالوزارة المختصة وممثلين عن المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب وعضو من اللجنة لمتابعة المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمنطقة بالصناعية، على أن يكون للجنة سلطة البت في المشاكل التي تواجه القطاع ومنها على سبيل المثال التشابك بين الوزارات بشأن ملف الترخيص والتخصيص.

لجنة الصناعة في مجلس النواب

كما أوصت اللجنة أيضًا بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلع الغذائية للقائمة البيضاء بناء على شكوى أحد المستثمرين حتى يتمكن من التصدير، وتم تحويل أحد طلبات المستثمرين للجنة 2100 الخاصة بمنح أراض للمستثمرين الجادين.

وأوصت اللجنة بتوفير سكن ملائم للعاملين بالمدينة والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف عامل، بالإضافة لبناء 26 مدرسة لتحويل المدينة إلى منطقة جذب للسكان، بالإضافة لدراسة موضوع الضريبة العقارية حتى تصبح ضريبة على القيمة الدفترية للمصنع.

لجنة الصناعة في مجلس النواب

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، وجمال مدكور، وعادل عامر، وعلاء قريطم، ومدحت الكمار ونيفين الكاتب ومحمد حمدي موسى، وعادل النجار وخالد كمالي.

لجنة الصناعة في مجلس النواب