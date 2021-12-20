الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا»: تنظيم المنافسة يحتاج مؤسسات مستقلة لإنقاذ القانون

الاسكوا
الاسكوا

قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا)، إنه يجب أن تكون لدى البلدان التي تأمل في تنظيم المنافسة مؤسسات مستقلة لإنقاذ القانون الذي يحكم، وتؤكد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أهمية المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة في تعزيز التنمية المستدامة والمنصفة. 

وتابع التقرير الذي حصلت "الدستور" عليه، أنه ينبغي أن تتمتع هذه المؤسسات بسلطة قانونية واستقلالية تمكنها من فرض أحكام المنافسة وتعميم السياسات الناظمة واعتماد دعم الموازنة واتخاذ قرارات بشأن توفر القوى العاملة وضمان فعالية القانون ككل، وعمومًا حصل معظم البلدان العربية في هذا التقرير على نقاط عالية في ما يتعلق بوجود مؤسسات في التشريعات، غير ان هذه المؤسسات في كثير من البلدان غير موجودة الا على الورق، فمثلاً، يفتقر الكثير منها الى الاستقلالية وسلطات الانفاذ اللازمة لتنفيذ قانون المنافسة. 

وأضاف التقرير، أنه لدى كل من الجمهورية العربية السورية والكويت، مثلا مجلس منافسة موضوع مباشرة في وزارة الاقتصاد والتجارة، ما يسبب تضارب مصالح لدى تطبيق القانون، وفي الاثناء قام كل من تونس والمغرب في السنوات الخمس الماضية بإصلاح النظام القضائي بما يمنح الدولة قدرًا أكبر من الاستقلالية وسلطات الإنفاذ وفي المقابل يفتقر بعض البلدان العربية تمامًا إلى مؤسسات تحكم المنافسة، فكما تم ذكره أعلاه ليس لدى كل من دولة فلسطين ولبنان أي من هذه الهيئات ويواجه كل منهما مشاكل تتعلق بالمنافسة ناشئة عن هذه الفجوة المؤسسية.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين المنافسة غير عضوية في كثير من الأحيان توضع بسبب ضغوط خارجية كالصفقات المنافسة التجارية التي تبرم مع بلدان ذات نفوذ، وهذه القوانين تطور جديد نسبيا على الصعيد الإقليمي، إذ صدر معظم قوانين ومراسم المنافسة في العقدين الماضيين. 

وأضاف التقرير أنه في القرن الماضي، كانت لدى البلدان العربية عدة قوانين تجارية أو عقوبات تحكم جوانب المنافسة، ولكن لم تكن لديها اي قوانين رسمية للمنافسة، وأقدم قوانين المنافسة التي تناولها هذا التقرير هو القانون التونسي لعام 1991، الذي عدل حديثًا في عام 2015.

اللجنة الاقتصادية آسيا تنظيم المنافسة القانون التنمية احكام المنافسة البلدان العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«الإسكوا»: تنظيم المنافسة يحتاج مؤسسات مستقلة لإنقاذ القانون

مؤسسة «علمني» تفوز بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي

استقرار الدولار وتراجع العملات عالية المخاطر بسبب مخاوف «أوميكرون»

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ788 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل