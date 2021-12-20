الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

توفير فرص العمل ودعم الصناعة.. رسائل رئيس الوزراء في افتتاح خطوط إنتاج جديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي  المنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر  وخطوط إنتاج جديدة، وعلى هامش جولته التفقدية   أدلى رئيس الوزراء بعدد من التصريحات، ورسائل تحدث من خلالها عن فرص العمل للشباب وجذب المستثمرين بالإضافة إلي الحديث عن دعم الصناعة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا القطاع للنهوض به والعمل علي تطويره.

وترصد الدستور أبرز رسائل رئيس الوزراء في جولته التفقدية خلال السطور التالية.

- تعزيز قطاع الصناعة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص


- قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تعمل على تعزيز قطاع الصناعة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وقدرته فى الصناعة وانطلاقه بصورة كبيرة.

- في رسالته الثانية قال رئيس الوزراء، أن  هناك تحديا يواجه الدولة وهو أن مستلزمات الإنتاج مازالت يتم استيرادها من الخارج وهو ما تعمل عليه الدولة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الداخل و الاحتفاظ بالتوازن الذي تم اكتسابه فى فترة الإصلاح الاقتصادي.

- قال في رسالته الثالثة، إن الدولة تعمل على خلق أكبر حجم من فرص العمل، خاصة وأن كل عام يتم دخول أكثر من 700 ألف شاب وشابة لفرص العمل.

-  تنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلي في العديد من الصناعات


- أوضح أنه يوجد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي.

- أكد أن تطوير ودعم ومساندة الصناعة في مصر، يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلي في العديد من الصناعات.

- تحدث عن دعم المستثمرين وتقدم كافة التيسيرات لهم لجذبهم.

- نوه إلى  تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل.

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وائل لطفي

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