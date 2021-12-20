انتشار 494 معدة لشفط مياه الأمطار بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتشار أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة، وذلك لإزالة كافة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع أو الميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، وذلك من خلال تمركز عدد ٤٩٤ معدة شفط بواقع ١٧٨ معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء ، ١٥٢ أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و ١٦٤ معدة تابعة للحماية المدنية.

كما أكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار ٢٤ ساعة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة .

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء وتحديد مسارات مؤمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بالمحافظات كل يوم جمعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع أكد رحمي أن مبادرة "دراجتك صحتك" والتي أطلقها رئيس الجمهورية لها أكبر الأثر في نشر رياضة الدراجات لتصبح أسلوب ونمط حياة للمواطنين ولذلك قامت المحافظة بعقد هذا الاجتماع التنسيقي بين الجهات المعنية لبحث المسارات الآمنة التي يمكن تنفيذ المبادرة بها بمختلف المراكز والمدن وتتوافر بها شروط الأمان التي تتيح ممارسة آمنه للرياضة ويشجع المواطنين على الإقبال.

وانتهى الاجتماع باختيار (كورنيش طنطا من كلية الهندسة وحتى سكة المحلة ليكون المسار المخصص داخل مدينة طنطا، كما تم اختيار شارعي جمال عبد الناصر وعبد الحي شاهين بالمحلة الكبرى ليكونا المسارين داخل مدينة المحلة، في حين تم اختيار طريق بسيون صا الحجر داخل بسيون وطريق الرياح العباسي داخل زفتى) كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان عن تلك المسارات وساعات العمل كل يوم جمعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والشاشات بكافة شوارع المحافظة.

يذكر أن مبادرة دراجتك صحتك قامت والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، قامت بتوزيع 97 دراجة لشباب وفتيات المحافظة.