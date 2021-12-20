الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة عرض «مسافر ليل» على مسرح الهناجر بدار الأوبرا

مسرح الهناجر
مسرح الهناجر

قرر صناع العرض المسرحي “مسافر ليل” بطولة الفنان علاء قوقة، عرض موسم جديد من المسرحية على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية من جديد بعد سلسلة من العروض والجوائز التي حصل عليها العرض خلال الفترة الماضية.

العرض من بطولة الدكتور علاء قوقة وجهاد أبو العنين والفنان حمدي عباس ومن ألحان وموسيقى محمود زاكو والملابس لأميرة صابر ومساعد المخرج محمد حلمي ومخرج منفذ محمد زكى وديكور وإخراج محمود فؤاد صدقى، والمسرحية من تأليف الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور.

ومن المقرر أن يعود العرض بداية من الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري يوميا في تمام السادسة مساء ويفتح شباك التذاكر للجمهور بداية من الخامسة مساء وتم تحديد سعر التذكرة ليكون 30 جنيها فقط للجمهور.

المسرحية عرضت خلال الفترة الماضية على عدة مسارح وحققت نجاحات كبيرة حيث يعرض العرض للسنة الرابعة على التوالي وكانت مسرحية “مسافر ليل” حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن تصميم الديكور عام 2021 وشارك العرض في المهرجان التجريبي عام 2020  وشارك في مهرجان الهيئة العربية للمسرح عام 2019 كما شارك في المهرجان القومي وحصل على أفضل ممثل في المهرجان القومى عام 2018  كما حصل العرض على أفضل عرض وأفضل مخرج فى تصويت إحدى المجلات الفنية الشهيرة لعام 2018 وأول عرض فى تاريخ مركز الهناجر يعرض أكثر من 120 ليلة عرض.

مسافر ليل
مسافر ليل
مسافر ليل العرض المسرحي “مسافر ليل” المسرحية مسرح الهناجر دار الأوبرا المصرية الأوبرا علاء قوقة الفنان علاء قوقة

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وائل لطفي

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