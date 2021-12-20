أشهر الأدعية المستحبة مع سقوط الأمطار

تشهد معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مصحوبة بسقوط أمطار، مما جعل العديد من المواطنين يبحثون عن الأدعية المستحب ترديدها وقت سقوط المطر.



وترصد "الدستور" الأدعية المستحبة وقت سقوط الأمطار

أشهر الأدعية وقت المطر

روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن الرسول الكريم، كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".



"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

"اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك وجلالك أن تحقق لي كل أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، ويارب لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم على أمرًا، ولا تحنِ لي قامة.. يا رب لا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي سترًا ولا سرًا.. يا رب إن عصيتك جهرًا فاغفر لي وإن عصيتك سرًا فاسترني".



"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".



"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".



ومن السنة النبوية أن يدعو الإنسان بما يحمله قلبه، وقت الحاجة فإنه قريب مجيب الدعوات، وقت نزول المطر تعتبر خير من عند الله لذلك مستحاب الدعاء لأنه في المطر خير ورزق من عند الله.