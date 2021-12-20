أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الإثنين 20 -12-2021

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري فى السوق المحلي اليوم الإثنين 20 -12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المصرية .

أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصري اليوم الإثنين20 -12-2021

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره داخل البنوك وشركات الصرافة ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وشهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم استقرار كبير أمام الجنيه المصرى، 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، وتداولت البنوك العاملة في مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في بنك بلوم، عودة، المصري الخليجي عند مستوى 4.26 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية اليوم عند مستوى 17.691 جنيه للشراء، و17.807 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، بينما حافظ سعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، على مستواه، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري ، وسجل الفرنك السويسري نحو: 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 13.8845 جنيه للشراء، مقابل 13.9716 جنيه للبيع.