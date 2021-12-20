الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث (60 إلى 80% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (50 إلى 60% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية - الشرقية - المنوفية) ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع من 4 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 7
الإسكندرية 15 11
وادي النطرون 15 11
طنطا 15 7
شبين الكوم 15 7
دمنهور 16 9
بلطيم 16 10
مطروح 15 10
السلوم 14 8
سيوة 16 7
بورسعيد 16 11
دمياط 16 11
الزقازيق 15 07
المنصورة 15 08
الإسماعيلية 15 10
السويس 16 10
العريش 16 10
رفح 15 9
رأس سدر 17 10
نخل 16 1
نويبع 18 15
طابا 17 11
كاترين 10 1-
الطور 19 12
شرم الشيخ 19 13
الغردقة 19 14
مرسى علم 19 13
الفيوم 15 7
بنى سويف 15 7
المنيا 15 6
أسيوط 15 5
سوهاج 16 6
قنا 17 7
الأقصر 18 7
أسوان 19 8
إدفو 20 9
أبوسمبل 19 7
الوادي الجديد 18 7
شلاتين 24 13
أبو رماد 24 14
حلايب 22 15
رأس حدربة 22 15
 

مصر ارصاد المنوفية سوهاج أنخفاض البحيرة درجات الحرارة الوجه البحري حالة الطقس الأرصاد الجوية المنصورة خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية مصر اليوم القاهرة الكبرى برودة الطقس درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

سقوط أمطار غزيرة وثلوج على مدينة برانى (صور)

غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 20-12-2021

الإفتاء تجيب.. سددت الدين مقابل التنازل عن جزء منه فما حكم الشرع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

ضابط إسرائيلى: الجيش ليس جاهزا للحرب وعدد الضحايا سيكون كبيرا

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا