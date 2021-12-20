أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث (60 إلى 80% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (50 إلى 60% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية - الشرقية - المنوفية) ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

وتنشط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع من 4 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 15 7

الإسكندرية 15 11

وادي النطرون 15 11

طنطا 15 7

شبين الكوم 15 7

دمنهور 16 9

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 14 8

سيوة 16 7

بورسعيد 16 11

دمياط 16 11

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 08

الإسماعيلية 15 10

السويس 16 10

العريش 16 10

رفح 15 9

رأس سدر 17 10

نخل 16 1

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 10 1-

الطور 19 12

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 14

مرسى علم 19 13

الفيوم 15 7

بنى سويف 15 7

المنيا 15 6

أسيوط 15 5

سوهاج 16 6

قنا 17 7

الأقصر 18 7

أسوان 19 8

إدفو 20 9

أبوسمبل 19 7

الوادي الجديد 18 7

شلاتين 24 13

أبو رماد 24 14

حلايب 22 15

رأس حدربة 22 15

