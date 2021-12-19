ريم البارودى تخوض أولى بطولاتها الدرامية بحكاية «بنات السباعى» بمسلسل «حد فاصل»

تخوض النجمة ريم البارودي أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، بحكاية "بنات السباعى"، من مسلسل "حد فاصل"، حيث تصور الفنانة مشاهدها فى العمل مع المخرج تامر حمزة.

وتظهر ريم خلال الحكاية بشكل جديد ومختلف عن الشخصيات التي قدمتها سابقا، حيث استعدت لها البارودى جيدا، خاصة وأن الحكاية تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

من جهة أخرى تواصل شقراء الشاشة ريم البارودي، تصوير مسلسل "نقل عام"، بجانب الفنانين محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز وهو من إنتاج شركة "مجموعة فنون مصر" للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف ورشة فنون مصر وإخراج المخرج الكبير عادل أديب.



وريم البارودى تعد من أفضل ممثلات جيلها، ولديها قدرة خاصة على تقديم مختلف الأعمال الفنية، بكل أنواعها وتصنيفاتها، سواء فى السينما أو التليفزيون، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، صاحبة موهبة طاغية لا يختلف عليها اثنان، وكما أن ريم ممثلة موهوبة، فهى أيضا نجمة صاحبة شخصية رائعة وجذابة، دائما ما تحلق بفنها بعيدا وتستحق ما وصلت إليه وما حققته حتى الآن من نجاح على مستوى تواجدها فى الدراما والسينما.

يذكر أن ريم البارودي، شاركت كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع الفنان مصطفى قمر، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.