الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 20 في حادث على طريق بحيرة قارون بالفيوم

حادث على طريق بحيرة
حادث على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 20 مواطنًا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم قبل مدخل مدينة أبشواي من اتجاه البحيرة وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تسببت السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالحارة المرورية، في وقوع حادث التصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط السياحي بمحافظة الفيوم، مما تسبب في حالة من الرعب بين ركاب السيارتين، وأسفر عن إصابة 20 شخصًا منهم بإصابات متنوعة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث الذي أغلق الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات والإسعاف إلى مكان الحادث، لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، كما هرعت قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

 كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم قبل مدخل مدينة أبشواي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 20 من الركاب وتم نقلهم لمستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

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