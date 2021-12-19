الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«تعليم الشيوخ»: مناقشة إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة

الدكتور نبيل دعبس،
الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أوصت بأن تكون هناك فترة انتقالية من أجل تقييم تجربة الجامعات التكنولوجية ودراستها دراسة جيدة، من أجل العمل على تعظيم إيجابيات تلك التجربة وتلاشي السلبيات.

وأضاف «دعبس» لـ«الدستور»، أن اللجنة ناقشت ملف الجامعات التكنولوجية بناءً على اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، والذي طالب فيه العمل على إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة مستفيدًا من البروتوكول الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، خاصة وأن هناك بروتوكولًا موقعًا بين الوزارة وبعض الشركات والمصانع الخاصة، مضيفًا: «علينا الانتظار للتعرف على التجربة خاصة بعد إقامة عدد من الجامعات التكنولوجية بالفعل قبل التوسع في إنشائها ودراسة التجربة».

رؤية وزارة التعليم العالي


ومن جانبه، قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وممثل تنسيقية شباب الأحزاب، إن فلسفة وهدف تقديم الاقتراح برغبة هو معرفة رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات التكنولوجية سواء حكومية أو خاصة، وهل هناك ربط مع الاستراتيجية المصرية لتوطين الصناعة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وهل هناك توجه استراتيجي بربط تلك الجامعات بفرص العمل مستقبلًا. 

والجدير بالذكر أن اللجنة شارك في اجتماعها مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار القانوني للوزير ومدير الاتصال السياسي بالوزارة.

وزارة التعليم الأحزاب وزارة التعليم العالي تنسيقية شباب الأحزاب تكنولوجيا المعلومات توطين الصناعة

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