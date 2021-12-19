بعد 16 عامًا على وفاته.. تكريم مصمم الجرافيك الإيراني «مرتضى مميز»

يكرم منتدى الفنانين الإيرانيين، مصمم الجرافيك الشهير مرتضى مميز من خلال تنظيم معرضين، حسبما أفادت صحيفة طهران تايمز الايرانية، وأشادت الصحيفة في تقرير لها، بتكريم “مميز”، الذي توفى منذ 16 عاماً.

وحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن يتم تنظيم المعرض للاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لوفاة الفنان، الذي يعتبر أشهر فناني الجرافيك الحديث في إيران.

ومن المعروضات التي تم افتتاحها يوم الجمعة الماضية خلال حفل خاص، مخصصة لأعمال مصمم الجرافيك بهزاد حاتم.

وقال حاتم في الحفل "يجب على مصمم الجرافيك أن يقدم وصفات طبية مختلفة ، لأنها قد تقتل مرضاها أو تفشل في علاجهم".

وأضاف "منطقة ملصقاتي مختلفة تمامًا عن بعضها البعض ويجب على مصممي الجرافيك إنشاء ملصقات تقدم بوضوح الأشياء التي صُممت من أجلها".

وتابع حاتم البالغ من العمر 72 عامًا مخاطبًا الفنانين الأصغر سنًا، "اسمحوا لنا أن نتعرف على الأشياء التي تقدمها ملصقاتك."

كما ألقى مدير منتدى الفنانين الإيرانيين ماجد رجبي معمار كلمة قصيرة، قال خلالها"من خلال تنظيم مثل هذا المعرض، نحاول أنا وزملائي ضمان بقاء المنتدى كمركز للفنانين الإيرانيين".

وأضاف: "ساعد الكثير من العظماء من أعماق قلوبهم في بناء المنتدى ، الذي يشهد الآن أوقاتًا عصيبة".

وتوفي المميز بالسرطان عام 2005 عن عمر يناهز 70 عاما، حسبما أفادت الصحيفة الإيرانية وفي تقرير لها.