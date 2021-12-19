كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم ورشة التشكيل على المانيكان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بالتعاون مع قسم الملابس الجاهزة وبرنامج الموضة وطباعة المنسوجات ورشة عمل للتشكيل على المانيكان تحت عنوان الإبداع في التشكيل على المانيكان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة، وجاءت الورشة بالتعاون مع مجموعة سالم التا مودا للأقمشة الفاخرة، وحاضرت فى الورشة المهندسة منال مسعد.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي على اهتمام جامعة حلوان الواسع بتنظيم الورش التدريبية التي تساهم في تدريب الطلاب وتعليم المجتمع المحيط العديد من الحرف التي تساهم في بدء مشروعات صغيرة تفيد الفرد والمجتمع، وخاصةً في ظل احتواء جامعة حلوان على كوادر علمية متميزة.

وتناولت الورشة شرح عملى لكيفية التشكيل المباشر على المانيكان باستخدام خامات متعددة، وقامت المصممة بالتشكيل مباشر على المانيكان باستخدام خامة الاورجانزا دون قص القماش، وتم خلال الورشة إنتاج تصميم لفستان السهرة بدرابيهات بألوان زرقاء متدرجة.

وفي سياق آخر نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية يوما للتوعية بمرض ضغط الدم والتغذية السليمة للمصابين به، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، حيث يعد مرض ضغط الدم من أخطر أمراض العصر وأكثرها انتشارا بسبب زيادة ضغوط الحياة والتوتر والقلق وتغير نمط الحياة اليومية.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلي زيادة عبء العمل علي القلب والأوعية الدموية وقد يؤدي إهمال علاجه والسيطرة عليه إلي مضاعفات خطيرة مثل فشل القلب والكلي والسكتة الدماغية. لكن الاكتشاف المبكر للمرض يُمكْنّ من السيطرة عليه والوقاية من مضاعفاته.