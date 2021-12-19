الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن أسعار الخضروات حتى الجمعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الأسعار الاسترشادية انخفاض أسعار بعض السلع وثبات الأخرى، حيث أن الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية تابعت حركة أسعار  الخضروات في السوق بالجملة والتي تستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

صرح جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، أن الأسواق تشهد انخفاض في أسعار البطاطس التي تعد من السلع الاستراتيچية بسبب كثرة المنتج من المحصول الجديد، كما تشهد ثبات أسعار الطماطم والبصل للأسبوع الرابع على التوالي، رغم برودة الطقس وعدم استقراره.

قال علي العكرمي سكرتير عام الشعبة إن الأسعار تشمل طماطم من 2: 4، بطاطس جديده من 5: 8، فلفل حار وبارد من 5: 6.5، فلفل ألوان من 15: 20، باذنجان رومي من 3.5: 5
باذنجان عروس من 5: 6.5 ، كوسة من 8: 10،  بصل أبيض من 3: 4، بصل أحمر من 4: 5، جزر من 6.5: 8.

كما تتضمن الأسعار، ملوخية من 8: 10، فاصوليا من 6.5: 8، قلقاس من 8: 10، بسلة من 8: 10، سبانخ من 6.5: 8، بنجر من 5: 8، ليمون من 8: 10، بطاطا من 3: 5.

كما تتضمن أسعار الفاكهة كالآتي: برتقال بسرة من 5: 7، يوسفي بلدي من 6.5: 8 يوسفي صيني من 3: 5، يوسفي كلامنتينا من 4: 6، جوافة من 8: 10، رمان من 8: 10، موز بلدي من 8: 10، تفاح مستورد من 15: 25 حسب الجودة وبلد المنشأ.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بضرورة التزام التجار بالأسعار الاسترشادية.

الغرفة التجارية بالإسماعيلية اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية اليوم آخر اخبار الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرفة التجارية الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

استبعاد حسين فيصل وطارق حامد من قائمة منتخب مصر المبدئية لـ أمم إفريقيا

«الجلسة علنية».. قاضى محاكمة الممثل شادى خلف يرفض منع الصحفيين من الحضور

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد شفاء أول حالة..«الخلايا الجذعية» أمل جديد ينهي مأساة مرضى السكر

«مخدرات الكريسماس» فى قبضة الشرطة.. بضاعة بـ36 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي