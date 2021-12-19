الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن أسعار الخضروات حتى الجمعة المقبلة

شهدت الأسعار الاسترشادية انخفاض أسعار بعض السلع وثبات الأخرى، حيث أن الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية تابعت حركة أسعار الخضروات في السوق بالجملة والتي تستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

صرح جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، أن الأسواق تشهد انخفاض في أسعار البطاطس التي تعد من السلع الاستراتيچية بسبب كثرة المنتج من المحصول الجديد، كما تشهد ثبات أسعار الطماطم والبصل للأسبوع الرابع على التوالي، رغم برودة الطقس وعدم استقراره.

قال علي العكرمي سكرتير عام الشعبة إن الأسعار تشمل طماطم من 2: 4، بطاطس جديده من 5: 8، فلفل حار وبارد من 5: 6.5، فلفل ألوان من 15: 20، باذنجان رومي من 3.5: 5

باذنجان عروس من 5: 6.5 ، كوسة من 8: 10، بصل أبيض من 3: 4، بصل أحمر من 4: 5، جزر من 6.5: 8.

كما تتضمن الأسعار، ملوخية من 8: 10، فاصوليا من 6.5: 8، قلقاس من 8: 10، بسلة من 8: 10، سبانخ من 6.5: 8، بنجر من 5: 8، ليمون من 8: 10، بطاطا من 3: 5.

كما تتضمن أسعار الفاكهة كالآتي: برتقال بسرة من 5: 7، يوسفي بلدي من 6.5: 8 يوسفي صيني من 3: 5، يوسفي كلامنتينا من 4: 6، جوافة من 8: 10، رمان من 8: 10، موز بلدي من 8: 10، تفاح مستورد من 15: 25 حسب الجودة وبلد المنشأ.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بضرورة التزام التجار بالأسعار الاسترشادية.