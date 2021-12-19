مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.. أطعمة ومشروبات تمنحك الدفء

تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، وتستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع تساقط الأمطار في الكثير من الأماكن، وما يُصاحب ذلك من برودة شديدة تصل إلى حد الصقيع.

ونشر موقع “hvrxsolutions” في تقرير، أبرز الأطعمة والمشروبات التي تجعل الشخص بشعر بالدف في هذه الأجواء الباردة.

تناول الموز

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح، وتساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن للموز أيضًا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك، من بين الفوائد الصحية الأخرى .

شاي الزنجبيل

يمكن أن يجعلك شاي الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في الداخل في يوم بارد، و من المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة، و إنه أيضًا معرق ، مما يعني أنه سيساعد جسمك على الدفء من الداخل إلى الخارج.

الشوفان

ابدأ يومك بوجبة إفطار ساخنة من الشوفان أو أنواع أخرى من العصيدة، و الشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف يمكن للألياف أن تحسن نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع، بالإضافة إلى إبقائك ممتلئًا ودافئًا ، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى .

القهوة

من فوائد شرب القهوة الكافيين، يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم، من الناحية الفنية يمكن أن تكون القهوة المثلجة أفضل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين ومع ذلك، إذا لم تستطع التخلي عن فنجان القهوة الدافئ بين يديك، فستظل تحصل على فوائد فنجان القهوة الساخن.

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء، مصدرًا جيدًا للحديد، ويعد الحديد معدنًا مهمًا للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

البطاطا الحلوة

تحتاج البطاطا الحلوة والخضروات الجذرية الأخرى إلى مزيد من الطاقة للتحرك خلال عملية الهضم، مما يرفع درجة حرارة الجسم، وتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة شتوية دافئة، كما تظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضًا لصحة العين.

تناول القرع

القرع الجوز هو وسيلة مغذية للإحماء في يوم بارد، هذا الطعام مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، وتوفر المستويات العالية من فيتامين ج والبوتاسيوم دفعة قوية لجهاز المناعة وتساعد الألياف الغذائية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

شرب المياه

طريقة بسيطة لمساعدة جسمك على البقاء دافئًا هذا الشتاء هي شرب المياه، حيث إنه يحافظ على أداء جسمك في أفضل حالاته ويساعد في تنظيم درجة الحرارة الداخلية.