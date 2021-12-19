الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى تعويض السفينة «وادي سدر» ضد «إيفر جيفين»

إيفر جيفين
إيفر جيفين

تنظر هيئة المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد مصطفي معوض، اليوم الأحد، جلسة نظر القضية رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢١، بشأن دعوى تعويضات شركة الملاحة الوطنية المالكة للسفينة "وادي سدر Wadi Sudr"، ضد ملاك ومستأجري  السفينة المسماة "إيفر جيفين" التي سبق وأن جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم المجري الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي.

وأقامت الشركة الوطنية للملاحة قضية طلب تعويضات ضد "إيفر جيفين"، بإدعاء تكبدها خسائر فادحة إثر توقف الملاحة بقناة السويس بسبب حادث الجنوح، حيث تصادف عبور السفينة "وادي سدر"، وتوقفها ضمن السفن المنتظرة بالمجري الملاحي.

وقالت الشركة الوطنية، في دعواها إنها تكبدت خسائر فادحة من بين السفن التي لم تتمكن من العبور وتوقفها عن استكمال رحلتها لمدة ٨ أيام و٨ ساعات في الفترة من ٢٣ مارس ٢٠٢١ وحتى العبور في ٣١ مارس ٢٠٢١.

واستجابت هيئة المحكمة إلى مطالب الدفاع بتأجيل الدعوى للاطلاع، فيما قدمت هيئة قناة السويس خلال الجلسة، إفادة تؤكد احتجاز السفينة المدعية ضمن السفن المنتظرة في حادث الجنوح.

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