الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية» التونسية تفتح تحقيقا فى اعتداء بعض المعتصمين على الشرطة

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية  بدء التحقيق في "اعتداء" بعض أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على الشرطة.

وتدخل الأمن التونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أفراد الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين وفق شهود عيان.

وقالت وزارة الداخلية إن "مجموعة من الأشخاص تعمدوا محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة".

وأضافت: "بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، عمد البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية".

وأكدت الوزارة أنه وباستشارة النيابة العامة أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراس وعصي تستعمل لتركيز الخيام، كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتكليف فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص.

وشددت الوزارة على أنها "ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تمارس في إطار القانون، تماما كما تواصل قيامها بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تكريسا لعلوية القانون على الجميع دون استثناء".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل "مواطنون ضد الانقلاب" على أحداث اليوم أو على بيان وزارة الداخلية.


و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة التونسية،  تسجيل 4 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الصحة التونسية، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن حصيلة الإصابات الجديدة، جاءت بعد تحليل 4841 عينة، مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 720853 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 25460، والمتعافين 693850.

 

وكانت الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم، تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و272 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

 

الداخلية على شرطة فتح تونس معتصم اعتداء فتح تحقيق الداخلية التونسية المعتصمين التونسية

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وائل لطفي

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